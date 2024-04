OM-Nice : la grosse frustration de Jonathan Clauss

L’OM et l’OGC Nice ont livré un très gros duel lors de ce match en retard de cette 29e journée de Ligue 1. Il n’y a finalement pas eu de vainqueur dans ce nul 2-2 mais les Phocéens peuvent avoir des regrets, eux qui ont évolué plus d’une mi-temps à dix contre onze. Il y a notamment cette action de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un fabuleux numéro, qui a bien failli faire basculer la rencontre dans le temps additionnel en faveur des siens. De quoi frustrer Jonathan Clauss au micro de Canal+ après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«On méritait plus mais y a l’action de Pierre-Emerick. On a eu les occasions pour les tuer, malgré le fait qu’on soit à dix. On n’a rien lâché, on s’est arraché, on a tout donné mais on a ce sore de 2-2. On aurait pu le gagner, c’est frustrant, c’est rageant, répète le latéral auteur du premier but de son équipe ce soir. Ça fait plaisir car en plus ça remet l’équipe sur les bons rails. Je pensais déjà à la suite. Il y a beaucoup de frustration à la fin de ce match, car même à dix, on a fait des choses. C’est vraiment rageant.»