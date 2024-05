Manchester United : le violent coup de gueule de Sir Jim Ratcliffe

De visite à Carrington, le centre d’entraînement de Manchester United, le propriétaire Sir Jim Ratcliffe a été «très bien accueilli», comme il l’a écrit dans une lettre destinée à tout le personnel des Red Devils. Le Daily Mail a pu voir cette lettre et celle-ci dénonce également des problèmes d’infrastructure.

«J’ai fait une bonne visite des installations. Je crains d’avoir été frappé à de nombreux endroits par un degré élevé de désordre. En particulier le département informatique, qui est franchement une honte, et les vestiaires des moins de 18 ans et des moins de 21 ans, qui ne sont guère mieux», a dénoncé Ratcliffe, avant de taper du poing sur la table. «Ces normes sont loins de correspondre à ce que nous attendons d’INEOS, qui est une entreprise chimique. Manchester United est une organisation sportive d’élite. C’est une petite chose à bien des égards, mais si une organisation n’a pas de normes et de discipline, elle ne réussira pas», a-t-il ajouté. Le message est passé.