Manchester United - Newcastle : les compositions officielles

La bataille pour l’Europe fait rage. Manchester United reçoit Newcastle ce mercredi à 21h pour le compte d’un match en retard de la 34e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement sur une série compliquée d’une seule victoire lors des cinq derniers matches, les hommes d’Erik ten Hag doivent impérativement s’imposer pour revenir à hauteur de leur adversaire du soir au classement et ainsi se relancer pour la qualification en Ligue Europa Conférence.

Pour ce faire, le technicien néerlandais a aligné un 4-3-3 avec une défense composée de Wan-Bissaka, Casemiro, qui reste à ce poste, Evans et Dalot. Bruno Fernandes est aligné en pointe à la place d’Hojlund aux côtés d’Amad et Garnacho. Du côté de Newcastle, Isak est titulaire en attaque avec Gordon et Murphy.

Les compositions officielles :

Manchester United : Onana - Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot - McTominay, Mainoo, Amrabat - Amad, Fernandes, Garnacho.

Newcastle : Pope - Trippier, Burn, Krafth, Hall - Anderson, Bruno Guimaraes, Longstaff - Gordon, Isak, Murphy.