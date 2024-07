Newcastle : Joelinton scelle l’avenir de Bruno Guimarães

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Newcastle, Bruno Guimarães plaît en Angleterre, particulièrement à Manchester City qui aimerait profiter de ses qualités techniques et athlétiques pour renforcer son milieu de terrain et épauler Rodri. Dernièrement, le champion d’Angleterre en titre a envisagé une formule inédite impliquant deux jeunes joueurs, soit Rico Lewis et Oscar Bobb, pour faire baisser son prix. Mais à en croire Joelinton, le Brésilien n’est pas enclin à quitter le Tyne and Wear cet été.

«Je pense que Bruno va rester. Il m’a dit qu’il reviendrait la semaine prochaine et qu’il se préparerait pour la saison. Je le connais, il aime le club. Il aime les supporters, il apprécie sa vie à Newcastle. Je pense qu’il est heureux d’être là pour sa vie et pour le football», a déclaré l’attaquant de 27 ans, proche de Bruno Guimarães, lors d’un entretien accordé au Guardian.