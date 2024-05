Christophe Galtier a retiré ses plaintes contre Riolo, Molina et Fournier

Christophe Galtier est «redevenu heureux». Le technicien de 57 ans a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice, suite aux accusations discrimination et d’harcèlement lorsqu’il était entraîneur de Nice. Ainsi, le coach d’Al-Duhail au Qatar espère tirer un trait sur toute cette histoire, et pour cela, a annoncé mettre fin aux poursuite en cours contre X, Romain Molina et Daniel Riolo.

«J’ai pris la décision de demander à mes avocats de ne pas donner suite à ces procédures», a-t-il annoncé dans L’Équipe. Pour rappel, Galtier avait déposé plusieurs plaintes, pour «diffamation», «dénonciation calomnieuse» et «risque causé à autrui» contre les deux hommes contre X, pour «harcèlement moral et menaces de mort».