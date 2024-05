LdC : Pascal Dupraz voit le PSG corriger Dortmund

Présent lors des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi, Pascal Dupraz a affiché sa confiance avant la demi-finale retour entre le PSG et le Borussia Dortmund, et ce malgré la défaite (0-1) concédée par les Parisiens au Signal Iduna Park. «Il faut qu’un sportif ait confiance en lui. Avoir confiance quand tu es joueur ou entraîneur du PSG alors que tu es en demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, ce n’est pas un crime de lèse-majesté», a tout d’abord confié l’ancien technicien de Toulouse.

Relancé sur le match aller, le coach de 61 ans a, par ailleurs, tenté d’expliquer ce revers. «Plutôt que de prendre les Allemands de haut, j’ai plutôt envie de parler d’une peur de gagner car le PSG se dit, peut-être, que c’est la bonne année pour gagner la Ligue des champions. Je n’ai pas trouvé les Parisiens égaux à ce qu’ils faisaient depuis le début de saison à l’extérieur. Peut-être qu’ils ont joué petit bras». Et de conclure : «je pense que Paris a fait son devoir même si on les espérait meilleurs peut-être mais ils sont toujours en course. Vous verrez, quand il y en aura quatre au fond des filets des Allemands, les débats sembleront futiles». Réponse, ce mardi, au Parc des Princes.