Lens : Jean-Louis Leca annonce sa retraite

Après 20 ans de services, Jean-Louis Leca (38 ans) a dit stop. Sur ses réseaux sociaux ce vendredi, le gardien de Lens a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Une carrière lancée en 2004 du côté de Bastia, d’abord en tant que doublure de Nicolas Penneteau, puis poursuivie à Valenciennes. Il était revenu chez lui, à Bastia, en 2013, avant de rejoindre Ajaccio, puis Lens, en 2018. Personnage bouillant mais entier, Leca aura été l’un des visages de notre Ligue 1 dans les années 2010.

«Il est temps pour moi de tourner non pas une, mais plusieurs pages et je voulais simplement l’annoncer par ce message un peu long, difficile en effet d’être synthétique après vingt années en professionnel… Le mot qui me vient spontanément, c’est merci. Aujourd’hui la saison n’est pas finie, nous avons encore des étoiles à décrocher. Restons concentrés sur la dernière, dimanche, pour une belle fête. Merci à tous et allez le Racing», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.