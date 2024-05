Montpellier : Joris Chotard dans le viseur de Rennes

Dans la longue et difficile saison montpelliéraine, il a sans doute été l’un des joueurs les plus réguliers. Du haut de ses 22 ans, Joris Chotard a connu une saison pleine avec le MHSC. Le jeune milieu de terrain a enchaîné les titularisations (30 matches en Ligue 1) et s’est mué en passeur à trois reprises cette saison. Des bonnes performances qui ont logiquement tapé dans l’œil de plusieurs clubs.

Selon nos informations, à un an de la fin de son contrat, Joris Chotard pourrait bien filer cet été. Dans ce sens, Rennes s’est renseigné et a même déjà entamé des discussions. Plus forte valeur marchande du club, le joueur de 22 ans est estimé entre 8 et 10 millions d’euros. Dans ce dossier, Rennes aura de la concurrence puisque la Bundesliga s’intéresse à lui. C’est notamment le cas de Fribourg.