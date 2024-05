FC Barcelone : Xavi est sous le choc

Les jours de Xavi semblent finalement comptés au FC Barcelone. En dépit de l’accord annoncé il y a trois semaines à la presse, Laporta n’a pas accepté la dernière déclaration de son entraîneur sur les finances du club et va demander son départ. Les deux hommes doivent d’ailleurs s’entretenir à ce sujet ce vendredi, au lendemain de la victoire contre Almeria (2-0).

La suite après cette publicité

Jusque là, le technique de 44 ans n’a eu aucun échange avec la direction. AS affirme qu’il n’est au courant de rien. Son entourage, qui serait très en colère, le décrit comme très calme mais aussi très surpris de la tournure des événements. Perplexe, il attend de rencontrer son président pour en savoir plus et mettre les choses au clair.