Christophe Galtier vide son sac après sa relaxe pour harcèlement moral et discrimination !

Plongé dans une tempête médiatique d’avril à décembre 2023 et accusé de «harcèlement moral et de discrimination en raison de l’appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou religion» lors de son passage sur le banc de l’OGC Nice, Christophe Galtier - définitivement relaxé depuis, alors que le tribunal correctionnel de Nice avait d’abord requis un an de prison avec sursis et 45 000 € d’amende - est sorti du silence pour la première fois depuis le 21 décembre, date de sa relaxe. Au cours d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe, l’actuel entraîneur d’Al-Duhail au Qatar, passé par le Paris Saint-Germain, est ainsi revenu sur cette épreuve douloureuse.

«Quand je lis les faits qui me sont reprochés, heureusement que ce n’est pas moi qui conduis. Je ne suis pas en état. Le racisme, la discrimination ne font pas partie de mon logiciel car j’ai grandi dans un milieu multiculturel et évolué, tout au long de ma carrière, dans un tel milieu. Tout ça ne fait pas partie de qui je suis. C’était donc un réel choc d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour de tels motifs. Cela fait partie des épreuves de ma vie», a tout d’abord affirmé l’ancien coach du Paris Saint-Germain, accusé de harcèlement et de discrimination, essentiellement contre des joueurs musulmans, par Julien Fournier, son ancien directeur du football à l’OGC Nice (2021-2022). Une affaire qui avait débuté en avril 2023 lorsque, par le biais d’un e-mail daté de mai 2022, Julien Fournier rapportait que l’ex-tacticien de l’ASSE lui aurait confié que l’équipe niçoise comptait «trop de noirs et de musulmans».

Christophe Galtier évoque une vengeance !

Alors en poste au Paris Saint-Germain, le Français de 57 ans était embarqué dans une affaire où «tous les ingrédients étaient réunis pour que ça devienne très, très médiatique». «Au moment où l’affaire est sortie, on m’a demandé de faire attention. Je remercie encore le Paris-SG, d’avoir assuré ma sécurité à chacun de mes déplacements professionnels mais aussi personnels. Ta vie normale change automatiquement. Elle s’arrête. Tu fais gaffe. Tu ne sors plus dans les lieux publics, ou alors très peu, pour te promener et profiter de cette magnifique ville de Paris. Mais cela n’a pas duré longtemps, car le soutien que j’ai également reçu de la part d’anonymes, de supporters ou de personnes lambda m’a réconforté». Choqué mais heureux d’avoir été relaxé, celui qui assure aujourd’hui ne nourrir aucune rancoeur a, enfin, profité de cette sortie médiatique pour remercier les différentes personnes présentes à ses côtés lors de cette épreuve, assurant avoir été victime d’une vengeance.

«J’en profite pour remercier notamment son altesse l’émir Tamim ben-Hamad al-Thani, le président Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, mais aussi Jean-Pierre Rivère, sir Jim Ratcliffe et David Brailsford à Nice. Ils ont été d’un grand réconfort pour ma famille et leur soutien permanent m’a conforté dans le fait que j’ai été victime d’une vengeance. Cette thèse de la vengeance n’est pas de moi. Elle figure dans le jugement du tribunal. […] Cela a été une infamie. Finalement, j’ai été totalement et définitivement relaxé. La justice a établi mon innocence. Sans aucun doute possible. C’est pour cela que je suis heureux. Les accusations dont j’ai été l’objet n’avaient aucun sens. Mon parcours de vie, de joueur et d’entraîneur en témoigne». Pour rappel, le procureur de la République de Nice avait finalement renoncé à interjeter appel, rendant le jugement définitif.