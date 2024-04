Arsenal : quand une star hollywoodienne hurle son amour pour Leandro Trossard

Après deux défaites consécutives, Arsenal est reparti de l’avant en Premier League face à Wolverhampton ce week-end et face à Chelsea hier soir. Les Gunners y ont mis la manière en inscrivant cinq buts aux Blues (5-0), laissant une grande impression à l’Emirates Stadium. Kai Havertz et Ben White ont tous deux réalisé un doublé, mais c’est bien Leandro Trossard qui a ouvert le score. Le Belge de 29 ans était déjà buteur le week-end dernier et n’a pas laissé indifférente Anne Hathaway. Grande supportrice d’Arsenal, l’actrice américaine n’a pu contenir son enthousiasme en apprenant l’ouverture du score d’Arsenal.

En pleine promotion de son film The Idea of You, Anne Hathaway a lancé un : « oh, je t’aime!! » au numéro 19 d’Arsenal. « Désolée, nous sommes tous les deux fans du même club et il y a un match en ce moment » s’est-elle justifiée ensuite aux cadreurs en rigolant.