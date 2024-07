Mercato : le coup de pression public de Mikel Arteta à Arsenal

Vice-champion d’Angleterre, à deux petits points de Manchester City, Arsenal a encore raté le Graal d’un rien. Un constat très frustrant pour Mikel Arteta. Si certains se réjouissent de revoir les Gunners batailler pour le titre après six, sept ans passés à jouer une place dans le top 7, le coach espagnol ne veut pas se satisfaire de ça. Deuxième du classement de Premier League pour la deuxième saison consécutive, Arteta en veut plus. D’ailleurs, l’ancien adjoint de Pep Guardiola n’a pas hésité à demander publiquement à sa direction de lui ramener du renfort de qualité.

« Nous devons le faire. La perfection dans ce championnat exige des normes différentes. Si l’on associe le mot « perfection » au fait de gagner la Premier League, c’est ce que nous devons faire. Nous devons nous améliorer dans tous les domaines et c’est ce que nous essayons de faire. Je ne sais pas si quelqu’un nous rejoindra. Il reste encore beaucoup de temps avant la fin de la saison, mais je pense que c’est plus une question pour Edu et le conseil d’administration. Quand vous êtes si près du but, vous voulez le saisir. Nous sommes très proches », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Mirror.

Arteta veut du lourd

À l’heure où le Manchester United version INEOS a sorti le chéquier (105 M€, ndlr) pour s’offrir Joshua Zirkzee et Leny Yoro, en attendant peut-être Xavi Simons et Manuel Ugarte, Arsenal n’a déboursé que 30 M€ pour recruter définitivement David Raya et s’est offert l’espoir de l’Ajax, Tommy Setford. Un bilan bien maigre pour Arteta à un gros mois de la fin du mercato. Rappelons toutefois que les Gunners sont positionnés sur d’autres dossiers.

Le premier est bien évidemment celui du défenseur italien de Bologne, Riccardo Calafiori. Révélation avec l’Italie lors du dernier Euro, le Transalpin devrait coûter environ 50 M€ au club londonien. Le milieu espagnol Mikel Merino (Real Sociedad) est également pisté, mais Arsenal recherche surtout un vrai buteur. Ivan Toney (Brentford) et Alexander Isak (Newcastle) ont été cités, mais rien ne bouge à l’horizon. Le board d’Arsenal saura-t-il répondre aux exigences de son coach ?