La LFP rejette le recours du PSG concernant le prêt d’Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Le feuilleton Hakim Ziyech en prêt au Paris Saint-Germain aura tenu en haleine tous les supporters parisiens mais pas que jusqu’au tous derniers instants de ce mercato estival et même encore quelques heures après. Le transfert de l’international marocain chez le leader de notre chère Ligue 1 aurait même pu être conclu sans vagues si les documents étaient arrivés à temps mais ce ne fut pas le cas finalement. La faute à un certain égarement de son club actuel, Chelsea. Pourtant, toutes les parties semblaient avoir trouvé un accord qui convenait à tout le monde. Le Marocain avait d’ailleurs passé avec succès sa visite médicale…

En effet, le joueur de 29 ans s’était même rendu à la Factory, le siège du PSG, pour signer son contrat avec le club parisien. A ce moment-là, son arrivée dans la capitale ne faisait plus aucun doute. Malheureusement, selon les premiers éléments, les Blues auraient envoyé à trois reprises les mauvais éléments pour boucler le deal avec leurs homologues du PSG. Ce rebondissement lunaire serait à l’origine de la non homologation du prêt d’Hakim Ziyech à Paris. Une affaire déjà très étrange surtout quand on connait les velléités de départ du Marocain qui traine son spleen à Londres depuis trop longtemps déjà. Dans ces conditions, les dirigeants parisiens ont décidé de réagir immédiatement.

À lire

PSG : réponse dans la matinée pour Hakim Ziyech

La LFP rejette le recours du PSG

Le Paris Saint-Germain a alors décidé de contre attaquer en portant réclamation devant la Ligue de Football Professionnel. Le recours du club parisien se base sur la mauvaise fois de Chelsea pour faire passer ce prêt en force tout en démontrant le comportement très limite et suspicieux des Blues dans cette histoire. La commission juridique de la LFP se réunissait donc ce mercredi matin, à 10h30 précisément, pour étudier l’homologation du prêt d’Hakim Ziyech au PSG. Les conclusions de cette dernière sont arrivées sur les coups de midi et elles ont donné raison au club anglais. Malgré les preuves apportées par le PSG dans ce dossier, les Blues n’ont pas été jugés responsables de ce flop.

La suite après cette publicité

Le prêt d’Hakim Ziyech au PSG a donc été refusé par la LFP, selon les toutes dernières indiscrétions de nos confrères de Telefoot. Le club parisien aura donc fort à faire alors que le planning s’annonce infernal lors des prochaines semaines. Il s’agit donc d’une nouvelle douche froide pour les dirigeants parisiens d’autant plus que son adversaire en Ligue des Champions s’est bien renforcé de son côté. Le Bayern pourra compter sur le prêt de Joao Cancelo qui, à l’inverse du PSG, a bien été homologué en temps et en heure.