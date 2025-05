La Juventus dévoile son nouveau maillot 2025-26 !

Après Manchester City c’est au tour de la Juventus de se dévoiler pour la saison prochaine. Adidas a partagé ce 14 mai 2025 le nouveau kit domicile de la Vieille Dame pour la saison 2025/26. Ce nouveau design offre une réinterprétation audacieuse des célèbres rayures noires et blanches du club, en se distinguant par des rayures aux épaisseurs et espacements variés, soulignant un lien fort avec l’esthétique italienne. Des touches de rose, présentes sur l’écusson du club, le logo adidas et les trois bandes emblématiques, viennent rendre hommage à l’histoire du club italien tout en insufflant une touche de modernité. Ce nouveau kit incarne à la fois l’héritage des Bianconeri et l’esprit jeune et innovant de l’équipe.

La suite après cette publicité

Pensé pour allier style et performance, le maillot est disponible en deux versions : une version portée par les joueurs, équipée de la technologie HEAT.RDY pour une meilleure ventilation pendant l’effort et une version replica dotée de la technologie AEROREADY, conçue pour garder les supporters au sec. Le col TEAMGEIST, clin d’œil à la Coupe du Monde 2006, complète ce design unique. Un maillot qui célèbre la passion, la tradition et l’élégance du football à la manière juventina.