PSG : le prêt de Ziyech en passe de tomber à l’eau à cause de Chelsea

La suite après cette publicité

On est en passe d’assister à un nouveau coup de théâtre dans ce dernier jour de mercato. Alors que tout semblait validé pour Hakim Ziyech au PSG, on apprend par le biais de L’Équipe qu’un véritable doute subsiste. Car passé minuit, le Marocain n’a pas encore été prêté au club français. Il avait pourtant passé avec succès sa visite médicale, malgré un genou un peu grinçant. Cela avait l’air de faire l’affaire.

Le joueur s’est ensuite rendu à la Factory, le siège du PSG pour signer son contrat. Une longue attente a alors débuté et s’est éternisée. Il y a eu un bug informatique, retardant la transmission des documents, mais ce n’est pas tout, loin de là. Selon France Bleu, Chelsea a envoyé à trois reprises les mauvais éléments pour boucler le deal à son homologue français, faisant in fine, capoter le deal, faute de temps.

À lire

Benfica annonce la signature d’Enzo Fernández à Chelsea

Chelsea a tout fait pour retarder le prêt de Ziyech

Face à cela, le PSG se retrouve démuni, et devrait porter réclamation devant la Ligue de Football Professionnel, et écrire un recours pour faire passer ce prêt en force, mettant en exergue le comportement fautif des Blues. Le contrat n’a en effet pu être homologué par l’instance française. À l’heure où l’on écrit ces lignes, Hakim Ziyech ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain en prêt pour cette seconde partie de saison.

La suite après cette publicité

La Ligue sera-t-elle clémente ? Accordera-t-elle une dérogation ? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais l’attitude de Chelsea est forcément à mettre en cause. Elle met en péril le mercato et l’avenir à court terme du PSG. Aucune recrue n’a finalement rejoint le club de la capitale, qui a perdu Keylor Navas, parti en prêt à Nottingham Forest ce soir, et Pablo Sarabia à Wolverhampton plus tôt en janvier.