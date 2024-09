PSG : Luis Enrique a recalé un top joueur

La saga Victor Osimhen a fait couler beaucoup d’encre… pour rien ? L’attaquant nigérian a été sur le départ tout l’été - sans jamais trouver preneur - et le Paris Saint-Germain était soi-disant l’un des clubs favoris pour l’accueillir. Cependant, selon L’Équipe, Luis Enrique n’a jamais voulu du buteur du Napoli, car il n’a pas les caractéristiques que l’Espagnol apprécie chez un avant-centre pour jouer dans son système.

Avec Gonçalo Ramos, Randal Kolo-Muani et Marco Asensio - que l’entraîneur parisien aime utiliser dans un rôle de faux neuf - le PSG ne manquait de toute façon pas d’options à la pointe de l’attaque. La grosse blessure du Portugais avait quelque peu relancé la rumeur Victor Osimhen, mais le club parisien a rapidement coupé court. Le buteur de 25 ans se retrouve aujourd’hui dans une situation plus que délicate, le Napoli l’a exclu du groupe et sa dernière option reste un départ précipité vers l’Arabie Saoudite avant la fin du mercato saoudien, le 2 septembre.