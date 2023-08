PSG : Andy Delort content d’avoir vu Neymar et Lionel Messi partir

Passé par Montpellier et l’OGC Nice, puis à Nantes, Andy Delort (31 ans) a pu se frotter au Paris Saint-Germain et notamment à son dernier trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Aujourd’hui joueur Umm Salal, au Qatar, l’attaquant international algérien est également consultant pour RMC et a été invité à s’exprimer sur le mercato du PSG. S’il trouve aujourd’hui intelligent le recrutement réalisé, le buteur avoue que la MNM manquait d’équilibre.

«Sur le terrain ou quand on faisait les séances vidéo d’avant-match, ça sautait aux yeux que les trois de devant ne défendaient pas trop et que ce n’était pas le Paris d’il y a deux ou trois ans, qui était plus équilibré, a-t-il expliqué, avant d’évoquer le recrutement parisien réalisé lors du mercato estival. Je trouve intéressant leur recrutement cet été. Ce sont des joueurs qui ont un état d’esprit différent de celui des joueurs partis. Avec un Mbappé qui, on l’a encore vu, est un phénomène. Il a encore répondu de la meilleure des manières, et je pense qu’il va faire une grosse saison. Le PSG également».