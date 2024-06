Jeux Olympiques 2024 : Thierry Henry raconte le calvaire vécu pour construire sa liste !

Construire une liste de joueurs pour les Jeux Olympiques n’est pas une tâche aisée et Thierry Henry peut le confirmer. «La dernière fois que j’ai eu autant de rejets j’étais au collège», avait d’ailleurs d’ores et déjà indiqué le sélectionneur de l’équipe de France olympique. Entre refus, blessures et imprévus de dernière minute, l’ancien technicien de l’AS Monaco a éprouvé toutes les peines du monde à façonner un groupe disponible pour le tournoi olympique, prévu à Paris cet été. Présent en conférence de presse, ce lundi, l’homme fort des Bleuets est logiquement revenu sur cette périlleuse mission.

La suite après cette publicité

«Je vais être honnête avec vous, je le savais, mais de le vivre, c’est quelque chose de différent. Ce n’est toujours pas évident. Les clubs ont le droit de dire non, ça devient difficile. Je marche avec mon téléphone parce qu’on ne sait jamais quand il va sonner», a tout d’abord concédé le tacticien français de 46 ans, confronté à un nouveau désistement dans sa liste après le refus tardif de Burnley de libérer Maxime Estève. Pour compenser cette énième perte, Henry a alors fait appel à son troisième joueur de plus de 23 ans, après Lacazette et Mateta, avec Loïc Badé (24 ans, Séville FC).

À lire

EdF Espoirs : Thierry Henry justifie le retour de Rayan Cherki

Thierry Henry doit s’adapter…

«Les retraits se sont passés derrière, malheureusement. Il y a une liste au départ. Il faut piocher dans cette liste. Si cette liste s’épuise, surtout à un poste, ça commence à devenir difficile. On a ciblé Loïc Badé pour remplacer Maxime Estève. On essaie de rééquilibrer cette équipe, on a passé pas mal d’appels. On a trouvé un accord avec Loïc», a ajouté en ce sens le champion du monde 1998 alors que l’ancien joueur de Rennes rejoindra Clairefontaine et le groupe mercredi. Désabusé par certains refus des clubs, le sélectionneur - qui a dévoilé lundi dernier une pré-liste de 25 joueurs retenus pour la préparation des Jeux olympiques - est ensuite revenu sur les ajustements nécessaires à faire.

La suite après cette publicité

S’il a avoué avoir un projet de jeu en tête, il a malgré tout concédé que ces nombreuses contraintes pouvaient perturber la préparation du groupe France. «Tu essaies de construire ta liste en fonction de comment tu veux jouer mais à un moment donné il faut s’adapter. Tu dois repenser ce que tu dois faire, c’est pas évident. Avoir la liste fait que tu peux avancer sur d’autres choses surtout sur le plan tactique». Un flou également présent à d’autres niveaux, à commencer par le capitanat. «On n’a pas encore décidé. Il y a eu quelques discussions, on va en parler avec le staff, voir l’évolution des choses. Les joueurs te font savoir juste en les regardant qui est le leader technique, celui qui prend la parole et que tout le monde écoute, on verra bien ce qu’il va se passer». Orphelin des Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery mais aussi de Bafodé Diakité, Leny Yoro et Lucas Chevalier, retenus par le LOSC, Henry ne pourra pas non plus compter sur Moussa Diaby, empêché par Aston Villa ou encore Mathys Tel, actuellement sous les couleurs du Bayern Munich.

Thierry Henry confirme pour Kylian Mbappé

Autre candidat potentiel aux JO 2024, Kylian Mbappé ne sera pas non plus de la partie, lui qui l’a officiellement annoncé, ce dimanche, en conférence de presse. Face aux journalistes, l’ex-attaquant des Gunners est d’ailleurs revenu sur les coulisses de ce refus. «Mbappé ? Zéro. Rien. Il ne se passera jamais rien. On ne savait pas encore (pour l’officialisation de son transfert au Real), mais je savais que les joueurs du Real n’allaient pas pouvoir venir. On a essayé mais bon jusqu’à quel point. Il n’y avait pas vraiment de mon côté l’espoir que ça évolue. Personnellement, j’avais pris un non sec, bien amené, bien poli, mais c’était non (sourire)».

La suite après cette publicité

Malgré ces nombreux changements opérés, l’équipe de France olympique disputera désormais trois matches de préparation aux Jeux face au Paraguay (4 juillet), à la République dominicaine (11) et au Japon (17). Elle entrera ensuite dans le vif du sujet le 24 juillet pour son premier rendez-vous olympique face aux Etats-Unis à Marseille (21h), avant deux autres rencontres face à la Guinée à Nice le 27 (21h) et la Nouvelle-Zélande le 30 à Marseille (19h). Pour rappel, la finale du tournoi olympique se déroulera, quant à elle, le 9 août au Parc des Princes.

La liste complète de l’équipe de France olympique

Gardiens : Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) et Robin Risser (RC Strasbourg Alsace)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Loïc Badé (Séville), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Chrislain Matsima (Lorient) et Adrien Truffert (Stade Rennais)

Milieux : Maghnés Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Khéphren Thuram (OGC Nice), Rayan Cherki (Lyon), Andy Diouf (Lens) et Lesley Ugochukwu (Chelsea)

Attaquants : Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace)