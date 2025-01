Brésil : les arguments de Santos qui ont convaincu Neymar

En situation d’échec du côté d’Al-Hilal, Neymar (32 ans) est bien loin de ses meilleures années. Parti à l’été 2023 du Paris Saint-Germain pour aller en Arabie saoudite, l’ailier gauche aura coûté 90 millions d’euros d’indemnités à la formation saoudienne pour un bilan famélique avec 7 matches pour 1 but et 3 passes décisives en un an et demi. Touché longuement par une blessure, le natif de Mogi das Cruzes est de retour sur les dernières semaines, mais c’est pour mieux repartir. Selon la presse brésilienne, Santos serait proche de le faire venir cet hiver, soit via un prêt jusqu’à la fin de la saison, soit via une résiliation de son contrat avec Al-Hilal.

Tout juste de retour dans l’élite brésilienne après son titre de Série B, Santos veut marquer le coup en faisant revenir le fils prodigue en son sein. Et pour y parvenir, le club brésilien n’a pas manqué d’arguments pour convaincre Neymar. Si tout n’est pas encore bouclé, l’ancien du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain peut compter sur certains éléments qui font pencher la balance. Déjà, Santos pousserait pour le faire venir au plus vite et le faire jouer d’ici fin janvier pour le Campeonato Paulista, le Championnat Régional de Sao Paulo selon Globo Esporte. Absent de la liste pour le championnat saoudien, Neymar retrouverait à Santos du temps de jeu rapidement et à un niveau de compétition plus faible que celui qu’il va connaître en Série A.

Neymar a la Coupe du monde 2026 en tête

L’occasion de monter en puissance pour lui et ainsi retrouver une certaine condition physique, lui qui multiplie les pépins physiques depuis des années, que ce soit au Paris Saint-Germain ou récemment avec Al-Hilal. Seule petite ombre au tableau, l’absence de Copa Libertadores ou de Copa Sudamericana pour Neymar qui devra se contenter des compétitions nationales. Autre élément qui a séduit Neymar, c’est l’environnement. Après une fin de passage compliquée au PSG et une aventure quasi blanche avec Al-Hilal, il va enfin retrouver un public totalement acquis à sa cause et qui souhaite son retour. L’amour des fans de Santos n’est pas passé inaperçu pour Neymar qui essayera de leur rendre.

Le média brésilien explique aussi que le choix Santos est le plus simple vis-à-vis de la sélection brésilienne dont il est absent depuis octobre 2023. Après les déceptions des Coupes du monde 2014, 2018 et 2022, Neymar veut conclure son aventure avec la Seleçao lors de la Coupe du monde 2026 et si possible avec une bonne note. Avec la possibilité de pouvoir vite revenir à la compétition sur les prochaines semaines avec le Campeonato Paulista, Neymar peut ainsi envisager un retour dès mars dans la liste de Dorival Junior si son physique et ses performances suivent. Enfin, le dernier point fort de cette union serait la durée de ce contrat. Ainsi, Neymar devrait signer pour six mois avec une option d’un an avec Santos avec ce Mondial 2026 en ligne de mire, mais aussi la possibilité de partir cet été si ce retour au bercail ne se passe pas comme prévu.