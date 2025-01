Neymar est tout proche de revenir à Santos !

C’est l’un des feuilletons de l’hiver. Arrivé à l’été 2023 du côté d’Al-Hilal, Neymar était censé être la figure de proue du club de Riyad qui avait déboursé pas moins de 90 millions pour le déloger du Paris Saint-Germain. Finalement, l’aventure saoudienne de la légende brésilienne ne s’est pas vraiment passée comme prévu. Après des débuts intéressants, l’ancien du FC Barcelone avait rapidement été blessé après un rassemblement international qui lui avait coûté cher. Absent pendant de longs mois, Neymar a finalement connu une première saison blanche avec Al-Hilal suite à une rechute lors de son programme de rééducation.

De retour en début de saison et revanchard, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Brésil a finalement manqué encore plusieurs semaines de compétition qui ont sérieusement agacé la direction saoudienne. Alors qu’il n’était qualifié que pour les rencontres de Ligue des Champions asiatique, le virtuose de 32 ans comptait disputer une seconde partie de saison de haut niveau avec la formation saoudienne. Finalement, rien ne s’est encore passé comme prévu pour le natif de Mogi das Cruzes.

Deux options pour un retour de Neymar à Santos

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Neymar ne rentre plus dans les plans de Jorge Jesus, le coach d’Al-Hilal, qui a affirmé que Neymar n’avait plus le niveau pour le football actuel. Dès lors, le Brésilien n’a pas été qualifié pour disputer la deuxième partie de saison avec le club saoudien, plus que jamais déterminé à se débarrasser de son gros contrat et des déboires de l’ancienne pépite de Santos. Malgré cette volte-face inquiétante du leader de Saudi Pro League à son égard, Neymar pouvait se targuer de bénéficier d’une cote toujours appréciable sur le continent américain. Ces derniers jours, plusieurs sources faisaient état d’un intérêt prononcé du Chicago Fire aux États-Unis. Problème, la formation de MLS était fortement concurrencée par Santos et Flamengo, désireux d’enrôler dès cet hiver l’une des figures du football brésilien.

Et selon les dernières indiscrétions de UOL Esporte, le choix de Neymar est fait : il veut retourner auprès de son club formateur, Santos. Un rêve qui pourrait prendre vie sous la forme d’un prêt de six mois, qui mènerait l’attaquant de 32 ans à la fin de son contrat avec Al-Hilal. Ensuite, Neymar sera libre d’aller où il le désire. La deuxième option serait une résiliation de contrat de Neymar dès cet hiver, ce qui lui permettrait de rejoindre librement Santos cet hiver où il s’est déjà mis d’accord d’un point de vue contractuel. Reste à savoir si Neymar est prêt à s’asseoir sur la fin de son contrat juteux avec Al-Hilal. En cas de résiliation, Neymar devrait signer six mois à Santos avec une année supplémentaire en option comme le rapporte le média brésilien.