Le Zenit vient concurrencer Benfica pour Thiago Almada

Revenu à Botafogo après six mois en prêt du côté de l’Olympique Lyonnais, Thiago Almada ne devrait pas reporter le maillot rhodanien. Benfica tente d’ailleurs de le récupérer et a proposé une offre de 26 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage de 40% à la revente, mais cela a été refusé par John Textor et le club carioca.

La suite après cette publicité

Selon Record, un autre club a formulé une offre plus importante, il s’agit de la formation russe du Zenit Saint-Pétersbourg. Les deuxièmes du dernier championnat ont ainsi proposé 35 millions d’euros. Cependant, Thiago Almada aurait donné sa priorité aux Aguias dont il a eu de bons échos par Nicolas Otamendi qu’il côtoie en sélection et par Nemanja Matic, ancien coéquipier à l’OL qui est passé par Benfica.