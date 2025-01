Chicago, Santos, Flamengo… la guerre fait rage pour Neymar

«Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat. Il peut participer à la Ligue des Champions asiatique. La Ligue saoudienne fait partie des meilleures ligues du monde. Tous les joueurs d’Al-Hilal peuvent jouer pour n’importe quel club d’Europe. Alors qu’il était sur le point de revenir, il s’est à nouveau blessé. C’est un joueur qui ne laisse aucun doute, un joueur de classe mondiale. Mais la vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement». Voici ce que déclarait dernièrement Jorge Jesus, entraîneur d’Al-Hilal, au sujet de Neymar. Une sortie médiatique qui n’a logiquement pas manqué de faire réagir.

Chicago négocie son arrivée

Libre de tout contrat dans six mois, le « Ney », qui n’a joué que 7 matches avec Al-Hilal depuis 2023, est plus que jamais sur le départ. Récemment, nous vous révélions à ce titre que l’ancien numéro 10 du PSG était dans le viseur du Chicago Fire et que la franchise américaine négociait actuellement un contrat de deux saisons pour l’international auriverde (128 sélections, 79 buts). De son côté, The Athletic affirmait cependant que ces rumeurs l’envoyant en MLS (Chicago Fire, Inter Miami) étaient surtout le fruit du clan Neymar qui cherche à sonder le marché US, dans le désir de trouver un nouveau point de chute à son protégé.

En attendant de voir si l’ancien joueur du FC Barcelone rejoindra Lionel Messi outre-Atlantique, son futur lui continue d’alimenter les débats et les rêves les plus fous, notamment du côté du Brésil. Dans cette optique, Flamengo travaillerait également sur l’arrivée de Neymar. Selon les indiscrétions de Bolavip Brasil, le conseil d’administration de l’équipe de Rio de Janeiro serait prêt à payer un salaire de 3 millions de reais brésilien (soit environ 5M€) pour convaincre l’Auriverde. Une information toutefois démentie par UOL Esporte assurant que la direction de Flamengo ne fera pas de proposition pour tenter de recruter Neymar. Mais ce n’est pas tout.

Le Brésil toujours dans la course…

Dans son édition du jour, TyC Sports ajoute, de son côté, que Santos n’a toujours pas abandonné l’idée de s’offrir le natif de Mogi das Cruzes. Mieux encore, El Peixe a approfondi ses discussions avec l’entourage de la star brésilienne et espère toujours obtenir un prêt de six mois. Le média ajoute également que Santos a d’ores et déjà réalisé une vidéo (avec l’aide de l’intelligence artificielle pour que le récit soit raconté par Pelé) pour essayer de convaincre le joueur.

Une démarche qui aurait énormément ému le père de l’ancien Parisien alors que Santos a également promis que les fans n’hésiteront pas à l’accueillir avec beaucoup d’affection lors de son éventuel retour. Récemment interrogé par Romario sur son avenir, le Brésilien n’avait d’ailleurs pas manqué de réagir aux différentes rumeurs l’envoyant au Brésil (Santos, Flamengo). «Quand ça a commencé à sortir, j’ai dit : « wow, c’est fou ». Ils m’ont fait signer à Santos, Flamengo… J’ai dit : "wow, comme c’est cool, comme c’est chaud". Tout le monde a commencé à m’envoyer des messages. Je veux revenir un jour, mais je n’y pensais pas». Une chose est sûre, si sa future destination reste, pour l’heure, incertaine, Neymar se rapproche plus que jamais d’un départ d’Al-Hilal.