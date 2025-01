La MLS ne saute pas de joie à l’idée de voir arriver Neymar…

Neymar (32 ans) s’est longuement confié auprès de Romario, champion du monde 1994 avec la Seleção. Le meilleur buteur de l’histoire de la Canarinha a évoqué tous les sujets, dont sa relation compliquée avec Kylian Mbappé. Il a également parlé de son avenir. Libre de tout contrat dans six mois, le « Ney », qui n’a joué que 7 matches avec Al-Hilal depuis 2023, est plus que jamais sur le départ. Ses dirigeants ne sont pas ravis de l’investissement consenti et son entraîneur, Jorge Jesus, a lâché une bombe à son sujet hier, après un match.

Une bonne stratégie pour Chicago, pas pour la MLS

« Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat. Il peut participer à la Ligue des Champions asiatique. La Ligue saoudienne fait partie des meilleures ligues du monde. Tous les joueurs d’Al Hilal peuvent jouer pour n’importe quel club d’Europe. Alors qu’il était sur le point de revenir, il s’est à nouveau blessé. C’est un joueur qui ne laisse aucun doute, un joueur de classe mondiale. Mais la vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement », avait indiqué le Portugais, avant d’ajouter que c’était désormais à son (futur ex ?) joueur de choisir son avenir.

Son avenir, Neymar l’a donc évoqué auprès de Romario, en souriant, notamment au moment d’évoquer les rumeurs l’envoyant au Brésil (Santos, Flamengo). « Quand ça a commencé à sortir, j’ai dit : « wow, c’est fou ». Ils m’ont fait signer à Santos, Flamengo… J’ai dit : « wow, comme c’est cool, comme c’est chaud ». Tout le monde a commencé à m’envoyer des messages. Je veux revenir un jour, mais je n’y pensais pas. » Depuis, l’ancien numéro 10 du PSG est annoncé dans le viseur du Chicago Fire. Mieux, un contrat de deux ans serait négocié. Après Lionel Messi, la MLS va-t-elle s’offrir une nouvelle star planétaire du football ? À en croire The Athletic, il y a une nuance. Et elle n’est pas mince.

Neymar, ce n’est pas Messi

« Pour un riche propriétaire comme Joe Mansueto, qui cherche à sortir Chicago du marasme de la médiocrité, un recrutement fracassant est une stratégie à privilégier », écrit le média qui précise toutefois que ces rumeurs l’envoyant en MLS (Chicago Fire, Inter Miami) sont surtout le fruit du clan Neymar qui cherche à sonder le marché US, dans le désir de trouver un nouveau point de chute à leur protégé. « En réalité, l’accord semble voué à l’échec dès le départ, mais dans ce cas, une superstar mondiale de moins en Amérique du Nord est une bonne nouvelle. Neymar, malgré sa notoriété et sa popularité, serait un échec pour la Ligue », ajoute The Athletic. Et ce n’est pas tout. Le média anglophone révèle que des sources de la MLS lui ont fait savoir que Neymar et sa famille ne sont actuellement pas une priorité pour le championnat, malgré des discussions entre le clan du Brésilien et la franchise de l’Illinois.

Après avoir déroulé le tapis rouge et accueilli Lionel Messi en grande pompe, la MLS n’affiche visiblement pas le même entrain avec Neymar, dont le professionnalisme et l’hygiène de vie contestés pourraient clairement lui jouer un mauvais tour. « Messi et Neymar sont construits différemment. Messi est un vainqueur de Coupe du Monde, dont la motivation et la mentalité de gagnant sont légendaires. Lorsqu’il est arrivé aux États-Unis, les fans et les experts se sont demandés si l’esprit de compétition obsessionnel de Messi se poursuivrait ou s’il se détendrait et profiterait de la vie sur la plage de Miami après avoir remporté les plus grandes récompenses de ce sport. Après avoir mené Miami à la League Cup en 2023, Messi a été nommé MVP de la MLS en 2024, à l’issue de la saison où Miami a remporté le Supporters’ Shield. Messi a ralenti, mais il est toujours capitaine de son pays et il est clair qu’il est venu en MLS pour continuer à gagner », conclut The Athletic. La MLS adore accueillir des stars pour mettre en valeur son championnat, mais elle n’est clairement pas disposée à faire des folies pour un joueur qui passe souvent par la case infirmerie et qui n’a surtout quasiment pas joué depuis plus d’un an.