Disputes, jalousie envers Messi : Neymar balance sur le comportement de Kylian Mbappé au PSG

Décidément, Neymar est sur toutes les lèvres en ce moment. En Arabie saoudite, son avenir à Al-Hilal (club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin prochain) fait plus que jamais parler et son entraîneur, Jorge Jesus, a déclaré hier que le Brésilien de 32 ans n’était plus en condition physique pour évoluer avec son équipe. Un coup dur porté en public, quand on sait que la Saudi Pro League n’est sans doute pas le championnat le plus exigeant sur le plan physique.

«C’est un joueur qui ne laisse aucun doute, un joueur de classe mondiale. Mais la vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement.» En attendant de voir les conséquences de cette déclaration, Neymar a de nouveau fait parler de lui. Mais cette fois, c’est parce que l’international auriverde a accepté de parler longuement de son aventure au Paris Saint-Germain (2017-2023) sur Romario TV.

«On s’est un peu disputé»

Après avoir évoqué son départ du Barça, la star d’Al-Hilal a dévoilé la raison des échecs successifs du club de la capitale en Ligue des Champions. Et sans surprise, il a admis que l’empilement de cracks planétaires (lui, Messi et Mbappé) a nui au projet francilien. « L’ego, c’est bien, mais il faut savoir qu’on ne joue pas tout seul. Il faut que l’autre soit de ton côté. L’ego appartenait à presque tout le monde. Cela ne peut pas marcher. Si personne ne court et que personne ne s’entraide, il est impossible de gagner quoi que ce soit. » Ensuite, Ney a évoqué un sujet qui fera beaucoup parler : sa relation avec Kylian Mbappé.

Au début, le Français était en admiration devant son idole. Mais au fil du temps, Mbappé a commencé à prendre plus d’importance au PSG et cette relation s’est dégradée. Ney a d’ailleurs confirmé que plusieurs disputes se sont produites et que Mbappé était devenu jaloux de Lionel Messi. « Mbappé n’est pas un casse-pied. J’ai mes affaires avec lui, on s’est un peu disputé. C’était un garçon qui était fondamental au départ. Je l’appelais Golden Boy. J’ai joué avec lui, je l’ai aidé, j’ai parlé avec lui. Il est venu chez moi. Nous avons passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé, je pense qu’il est devenu un peu jaloux, je pense qu’il ne voulait pas me partager avec quelqu’un d’autre. C’est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement ». Le Bondynois appréciera…