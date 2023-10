Rudi Völler dévoile son favori pour l’Euro 2024

Dans un entretien accordé au média allemand, Kicker, Rudi Völler est longuement revenu sur l’actualité de la sélection allemande. Pays hôte de l’Euro 2024, la Mannschaft - qui a récemment décidé de remplacer Hansi Flick par Julian Nagelsmann - traverse une période plus que délicate sur le plan sportif. Un contexte qui pousse d’ailleurs celui qui a assuré l’intérim a affiché un certain pessimisme pour la prochaine compétition internationale. «Nous voulons faire partie des six à huit pays qui veulent faire un bon Euro et aller le plus loin possible», a ainsi lancé l’homme de 63 ans avant d’évoquer le choix Nagelsmann.

«Son CV parle pour lui ; il a été entraîneur à Hoffenheim, Leipzig et au Bayern Munich, il a acquis une grande expérience». Relancé sur l’Euro, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024, Rudi Völler a par ailleurs confié qu’il voyait les Bleus comme candidats n°1 au sacre continental l’été prochain : «les Français seront les grands favoris de l’Euro». Réponse dans huit mois…