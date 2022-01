Nantes : Nicolas Pallois prolonge pour deux saisons

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin prochain, Nicolas Pallois (34 ans) a décidé de prolonger son aventure avec les Canaris pour deux saisons supplémentaires. Le joueur et le club sont désormais liés jusqu'en 2024, comme l'a annoncé le club sur son site officiel. Arrivé à l’été 2017 en provenance des Girondins de Bordeaux, le défenseur central compte aujourd’hui 139 matches sous le maillot du FC Nantes.

La suite après cette publicité

«Le FC Nantes est un club que j'aime et je suis très content de poursuivre l'aventure. Maintenant, il va falloir continuer à donner le maximum pour l'équipe, pour le club. Je me sens bien ici, ça se voit sur le terrain et l'envie de prolonger l'histoire était commune», a-t-il expliqué sur le média des Nantais.