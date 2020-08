Ligue 1 : l'AS Monaco dispose de Metz dans la douleur, l'ASSE débute sa saison par un succès

Pour ce deuxième multiplex de la saison en Ligue 1, quatre matches étaient au programme ce dimanche à partir de 15 heures. Accroché par le Stade de Reims le week-end dernier (2-2), l'AS Monaco devait réagir au stade Saint-Symphorien, contre le FC Metz. Des Messins qui débutaient leur saison, leur match contre le PSG de la 1ère levée ayant été reporté au 16 septembre. Les Grenats se présentaient en 4-3-3 avec Niane en pointe. Du côté de l'ASM, Niko Kovac sortait aussi un 4-3-3 et titularisait Sidibé à gauche. Dans un match assez intéressant et aux duels multiples, les Asémistes prenaient l'avantage grâce à Badiashile, encore une fois buteur (22e, 0-1).

La suite après cette publicité

Les visiteurs géraient plutôt bien cette avance, jusqu'au retour des vestiaires. Suite à un deuxième carton jaune assez sévère, Fofana était expulsé et laissait son équipe en infériorité numérique (47e). Avec un joueur en moins, Ben Yedder et ses coéquipiers souffraient face aux nombreux assauts messins mais les Grenats n'arrivaient pas à faire trembler les filets de Lecomte, décisif par exemple sur une tête de Pajot (80e) et un coup-franc en fin de partie (90e+5). Dans cette deuxième période compliquée, les joueurs de Niko Kovac tenaient bon et prenaient trois points précieux (1-0).

Bordeaux, Nantes et Saint-Étienne s'imposent aussi

Dans les autres rencontres de l'après-midi, les Girondins de Bordeaux se déplaçaient à Angers pour y affronter le SCO. Et après leur match nul contre Nantes (0-0), les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait le boulot ce dimanche en s'imposant 2-0. Maja ouvrait le score avant la demi-heure de jeu (25e), et Basic mettait les siens à l'abri deux minutes plus tard (27e). Le club au scapulaire goûtait donc à la victoire et s'installait à la deuxième place du classement, derrière l'OGC Nice.

Au stade de la Beaujoire, le FC Nantes accueillait le Nîmes Olympique, victorieux du Stade Brestois 29 la semaine passée (4-0). Mais en Loire-Atlantique, les Crocos se sont inclinés (1-2). Après les réalisations de Girotto (11e) et Louza (27e s.p), Ferhat réduisait l'écart (57e) face à une équipe à dix (carton rouge pour Louza, 47e) mais le score ne bougeait plus, malgré un autre rouge pour Fabio (86e). Enfin, sur sa pelouse, l'AS Saint-Étienne avait rendez-vous avec le FC Lorient et les Verts se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de Hamouma.

Les résultats de 15h :

Angers 0- 2 Bordeaux : Maja (25e), Basic (27e)

Metz 0- 1 Monaco : Badiashile (22e)

Nantes 2 -1 Nîmes : Girotto (11e), Louza (27e s.p) ; Ferhat (57e)

Saint-Étienne 2-0 Lorient : Hamouma (19e, 51e)

Le classement complet de Ligue 1