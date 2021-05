Barrages : Niort renverse Villefranche et reste en Ligue 2 !

Niort jouait très gros ce samedi lors des barrages retours de Ligue 2. Après sa défaite (1-3) à Villefranche lors du match aller, les Niortais devaient absolument gagner et avec au moins deux buts d’écart pour espérer rester en deuxième division. Face à une équipe de Villefranche très solide, les hommes de Sébastien Desabre auront lutté et bataillé pendant près de 80 minutes pour trouver la faille mais auront finalement réussi à renverser la situation. Niort reste en Ligue 2. Que c’est cruel pour Villefranche.

Alors que le club de National livrait une prestation aboutie et n’était qu’à dix petites minutes d’un exploit avec une montée en Ligue 2, Niort aura fini par renverser le match. Tom Lebeau trouvait enfin une brèche pour l’ouverture du score (1-0, 79e) alors que son équipe semblait baisser les bras. Avec ce but, les Niortais se réveillaient et poussaient pour inscrire le second. Qui arrivait quatre minutes plus tard. L’ancien lyonnais Olivier Kemen reprenait le cuir dans la surface pour le deuxième but niortais synonyme de maintien en Ligue 2 (2-0, 83e). Le score ne bougeait plus malgré les derniers ballons balancés dans la surface de Quentin Braat. Villefranche ne passe pas loin de l’exploit.