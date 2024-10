OL-ASSE : les Verts vont porter plainte après des tags anti-stéphanois

Le derby entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne est déjà lancé… à un mois du match. Le Progrès rapporte ce mercredi que le club stéphanois a déposé plainte après la découverte de plusieurs tags contre son club. Une inscription « Morts aux Verts » a été découverte à l’entrée de la boutique. Des écritures « Allez l’OL » et « 69 » ont également été vus à l’entrée du stade Geoffroy-Guichard. Un tag « PD » et des stickers des Bad Gones, groupe de supporteurs lyonnais, ont été vus sur la vitrine de la boutique.

La direction de Saint-Étienne indique « devoir refaire le blason qui sert d’enseigne à la boutique des Verts ainsi que les vitrophanies sur la vitrine ». Le club discute avec la municipalité pour récupérer les images des caméras de vidéosurveillance et entamer des procédures judiciaires. Le derby du 10 novembre prochain au Groupama Stadium s’annonce électrique.