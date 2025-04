Real Madrid : Kylian Mbappé choqué après le but de Rice

Declan Rice a choqué la planète football. Ce mardi soir, Arsenal a écrasé le Real Madrid sur sa pelouse (3-0) et a régalé les supporters. En plus d’avoir terrassé les champions d’Europe en titre, les Gunners ont offert à leurs fans des buts d’anthologie. Declan Rice s’est offert un doublé sur coup franc, dont le premier a choqué Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Alors que les Londoniens n’avaient plus fait trembler les filets dans cet exercice depuis 2021, le milieu de terrain est venu inscrire deux coups de pied arrêtés à l’Emirates Stadium. Le premier, qui a contourné le mur merengue pour venir se loger dans la lucarne de Thibaut Courtois après une course d’une vitesse inouïe, a laissé de marbre Kylian Mbappé. Sur des images d’ESPN, on peut voir le Français plus que surpris par l’action de l’Anglais. On peut le comprendre.