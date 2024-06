Le FC Barcelone offre plus de 20 millions pour un attaquant de Hull City !

Le FC Barcelone veut entamer sa révolution. Après le départ de Xavi, la direction a rapidement retrouvé un entraîneur en la personne d’Hansi Flick. Le coach allemand aura du travail dans le club catalan avec un effectif qui a montré ses limites la saison dernière aussi bien dans le secteur défensif que dans le secteur offensif. La direction le sait, il va falloir se montrer actif sur le marché des transferts pour se renforcer à tous les postes. Et avec les difficultés économiques que connait le club depuis plusieurs saisons, le Barça doit avoir des idées. Dans ce sens, le directeur sportif Deco étudie plusieurs pistes dans le secteur offensif.

Le dirigeant portugais sait d’ailleurs qu’il va devoir tout reconstruire ou presque dans ce secteur. Avec un Robert Lewandowski qui arrive sur la fin de sa belle carrière, un Joao Felix pas sûr de rester même en prêt, un Raphinha sur le départ pour récupérer une belle somme ou encore un Vitor Roque en pleine acclimatation, difficile de voir le Barça concurrencer le Real Madrid la saison prochaine. Même les joueurs de retour de prêt comme Ansu Fati ne semblent pas convaincre la direction. Alors, il va falloir recruter sérieusement sur le front de l’attaque.

Un prêt avec obligation d’achat

Et selon les informations de Sky Sports, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur une surprenante piste. Il s’agit de l’attaquant anglais Jaden Philogene qui évolue en Championship du côté de Hull City. Âgé de 22 ans, le jeune joueur international U21 des Three Lions (4 sélections, 3 buts) s’est illustré cette saison dans son club et fait partie des gros espoirs du football anglais. Formé à Aston Villa, il n’a jamais réussi à s’imposer là-bas et avait connu des prêts du côté de Cardiff ou encore Stoke City.

La saison dernière, les Villans décidaient de s’en séparer définitivement et Hull City le recrutait pour 6 millions d’euros. Et en un an, sa valeur a plus que triplé. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 32 matches, Jaden Philogene a visiblement convaincu le Barça. Sky Sports annonce même qu’une première offre officielle a été envoyée par le FC Barcelone. Un prêt avec obligation d’achat d’un montant d’environ 23 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Hull City, l’ailier de 22 ans est tenté par un départ et Hull City récupérerait une très belle somme un an seulement après l’avoir acheté. À suivre…