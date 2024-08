La Salernitana lâche une offre pour l’ex-Parisien Omar Correia

Après la fin de son aventure avec les Rouge et Bleu, le jeune Omar Correia, que nous vous avions présenté, avait décidé de tenter une expérience en Slovénie, du côté du FC Koper, pensionnaire de Prva Liga (D1 Slovène), où il a pu découvrir le football professionnel et une petite expérience en Conference League. Auteur d’une saison aboutie avec les Kanarčki, le milieu défensif de 24 ans avait ensuite rejoint l’US Triestina et découvert la Serie C italienne pour s’y révéler avec 39 rencontres disputées (1 but, 5 passes décisives), avant d’échouer en 8es de finale des play-offs pour l’accession en Serie B, face à Benevento.

La suite après cette publicité

Grâce à sa belle saison en Italie, Omar Correia (24 ans) a pu se faire repérer et taper dans l’œil de certains clubs européens. Selon nos informations, le natif d’Evreux avait été sollicité par Trabzonspor (Turquie), Ferencvaros (Hongrie), le CSKA Moscou (Russie) et le FC Zurich (Suisse) l’hiver dernier. Actuellement, un club de Ligue 2 est intéressé par son profil, ainsi que La Spezia, comme l’a déjà évoqué la presse italienne. Mais la Salernitana, en Serie B, a pris les devants en lui proposant une offre de trois ans de contrat, lui qui est lié avec Triestina jusqu’en 2027.