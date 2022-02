À la découverte d'Omar Correia, l'un des talents frustrés du PSG

La frustration d'un jeune talent qui ne demande qu'à éclore. Voilà comment l'on pourrait résumer simplement la situation actuelle d'Omar Correia du côté du Camp des Loges. Normand qui a vu le jour au début du siècle à Évreux (comme Ousmane Dembélé, Steve Mandanda, Dayot Upamecano ou encore Mathieu Bodmer), ce milieu de terrain de 21 ans fait partie des éléments les plus talentueux de l'équipe B du Paris Saint-Germain, occupant la 2ème place de la N3 Paris Île-de-France. Repéré très tôt par l'AS Monaco, l'OGC Nice et l'AJ Auxerre alors qu'il évoluait à Cergy, Omar Correia opte pour Le Havre et y reste jusqu'à ses 17 ans, avant de repasser par Évreux.

Un milieu box-to-box et technique

Ce n'est qu'après un détour par Versailles et l'ESSG qu'il débarque, l'été dernier, au Paris SG, désireux de renforcer son milieu de terrain pour maximiser ses chances de monter en N2. Le jeune homme n'a en tout cas pas mis longtemps à séduire le staff francilien. Doté d'un gabarit imposant (1,87m), Omar Correia rappelle un certain Abou Diaby, voire un Paul Pogba, son modèle, balle au pied. De par son aisance, ses qualités techniques très intéressantes avec une faculté déconcertante à éliminer en un contre un notamment, lui qui possède un profil de véritable box-to-box si cher à nos voisins anglais. Comme le principal intéressé, combatif et très généreux sur le pré, nous l'a d'ailleurs confié, il aime porter le ballon et remonter le terrain avec ses grands compas.

Il n'a surtout pas peur de prendre des risques et de tenter sa chance, en témoignent ses deux réalisations cette saison. On l'a vu à plusieurs reprises, depuis le début de l'exercice 2021-2022, se sortir de situations pourtant complexes au premier regard. Son calme, sa technique, son intelligence de jeu et sa qualité à casser les lignes par la passe, ou le dribble donc, font de lui un poison pour ses adversaires. « Il est peut-être encore un peu frêle physiquement, nous confie toutefois un proche du joueur. Il sait qu'il va devoir travailler sur cet aspect là. »

Cabaye séduit, du beau monde étudie son profil

Sûr de ses convictions, le protagoniste en est bien conscient, lui qui sait « rester à [s]a place dans le vestiaire », comme il nous l'a assuré, souriant avec une certaine timidité. À l'image d'un joueur irréprochable ne provoquant pas de vague en interne et qui ne jure que par le terrain. Car, ce qui interpelle en dehors du rectangle vert, c'est sa maturité, peu commune à son jeune âge, dans un environnement où ce n'est pas toujours la norme. Une chose est sûre, les prestations du jeune joueur à la tête bien ancrée sur les épaules, comme face aux U19 du PSG vendredi (2-2) avec un top but à la clé, ne passent pas inaperçues.

Si Yohan Cabaye, coordinateur du centre de formation du PSG, apprécie les qualités du milieu de terrain et lui a confié suivre de près ses prestations et son évolution avec l'équipe réserve, deux clubs de Ligue 1, un de Ligue 2 et deux de N1 s'intéressent au profil du n°6 parisien. À l'étranger, Mayence, actuel 9ème de Bundesliga, n'est également pas insensible à ses aptitudes, tout comme une écurie évoluant en Eredivise (D1 néerlandaise). Omar Correia, la force tranquille, attend désormais son heure.