PSG : Kylian Mbappé et Neymar ont pris une énorme décision !

L'affaire du penaltygate, les likes de Neymar, les récentes (non-)déclarations du Brésilien sur son coéquipier etc. Depuis le début de saison, on évoque une relation très froide entre les deux hommes, qui ne s'entendraient pas du tout en dehors du terrain. Dans son édition du jour, le média l'Equipe dévoile les dessous des rapports conflictuels entre les deux hommes, avec une intervention de Marquinhos et de Ramos pour apaiser les tensions au lendemain du penaltygate (13 août dernier face à Montpellier).

Vient ensuite ce match face à la Juventus début septembre, où Neymar s'agace aussi par certains choix du Bondynois sur le terrain. Et cette fois, c'est Messi qui a dû jouer le rôle de médiateur. La vedette de la Canarinha serait notamment lassée du comportement de l'ancien Monégasque, qu'il jugerait trop arrogant. Mais dans le même temps, le journal dévoile que Neymar et Mbappé vont tout faire pour que leurs problèmes individuels n'affectent pas le collectif.

Les égos, au placard

Les deux stars veulent ainsi calmer le jeu, et ne veulent pas que leurs affaires cristallisent l'attention des médias ni portent préjudice à l'équipe. Ils n'ont pas envie de faire parler d'eux pour ces raisons, se sachant particulièrement suivis et en étant conscients que tout geste ou toute déclaration seront décortiqués de très près par tout le monde. L'Equipe rajoute que la fameuse sortie médiatique de Mbappé sur son rôle au PSG pendant la trêve n'était pas du tout une critique à destination de son coéquipier.

Tout comme le refus de Neymar de s'exprimer sur Mbappé ne cachait aucune mauvaise intention ni message subliminal contre son partenaire en club. Il souhaitait justement éviter tout propos possiblement mal repris ou mal interprété et donc éviter une nouvelle potentielle polémique. Les deux veulent donc enterrer la hache de guerre, du moins pour les prochains mois, pour le bien du PSG. Une bonne nouvelle pour leur club et pour Christophe Galtier, entre autres...