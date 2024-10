Real Madrid : Carlo Ancelotti répond à Diego Simeone

Le week-end dernier a été marqué par un derby bouillant entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Le match a été interrompu à cause de débordements survenus en tribune, tandis que Diego Simeone et les Colchoneros ont accusé Thibaut Courtois d’être à l’origine de ces problèmes après avoir provoqué les supporters de l’Atlético et ont réclamé des sanctions contre le portier belge. Interrogé à ce sujet, Carlo Ancelotti a expliqué que s’attarder sur le cas de Courtois n’était pas vraiment la bonne réponse à donner.

« Je respecte l’opinion de chacun. Le problème est clair. Il y a eu des actes de violence au cours du match et les personnes violentes ne peuvent pas faire partie du football ou de la société. J’essaie de respecter toutes les opinions, mais tout le monde a vu ce qui s’est passé. Et c’est tout ce que cela signifie : les personnes violentes ne devraient pas être dans le football ou dans la société. Parler d’autres choses, c’est passer à côté de l’essentiel. L’essentiel, c’est que les personnes violentes ne peuvent pas être dans le football. Pas à l’Atleti, dans n’importe quel stade. Le football n’a pas besoin d’eux. Qu’ils aillent ailleurs, dans un endroit qui n’est pas dangereux. Je parle en général. Qu’il s’agisse d’une personne violente de Madrid, du Barça, de l’Atleti, de Villarreal, peu importe. Que les violents nous laissent tranquilles. Je suis respectueux et je réponds, mais répondre au comportement de Courtois, quand on lui a crié « va te faire foutre » pendant le match, c’est dévier le tir. C’est tout ce qu’il y a à faire », a-t-il confié en conférence de presse.

