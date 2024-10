Lille - Real Madrid : Carlo Ancelotti n’exclut pas de titulariser Kylian Mbappé

Si Ethan Mbappé est bel et bien forfait pour le match de Ligue des Champions entre Lille et le Real Madrid, son grand frère Kylian a surpris tout son monde en étant convoqué. Blessé contre Alavés la semaine dernière, le capitaine des Bleus était annoncé absent pendant trois semaines. Au final, il est remis sur pied après seulement sept jours. Et Carlo Ancelotti a confié que si son joueur est prêt, il jouera.

« Il a très bien récupéré, très rapidement. Il s’est entraîné hier et aujourd’hui, il fera l’entraînement complet avec nous. Ensuite, nous prendrons la décision ensemble, car la dernière chose que nous voulons faire est de prendre des risques. Mbappé a eu une surcharge. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, on parle de grade un, grade deux… Autrefois, c’était une surcharge et en moins d’une semaine, il a bien récupéré. Il voulait voyager pour jouer. Nous verrons quel entraînement il effectue aujourd’hui. S’il est en pleine possession de ses moyens, il pourra jouer. S’il n’y a pas de risque, il jouera dès la première minute », a-t-il confié en conférence de presse.

