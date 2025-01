OL : John Textor a viré Aulas à cause de Laurent Blanc

Dans un entretien au média Carré sur Youtube, Jean-Michel Aulas est revenu sur son départ précipité de l’OL. En octobre 2022, le président d’alors avait fait venir Laurent Blanc pour remplacer Peter Bosz mais ce choix ne convainc pas John Textor, alors même que ce dernier est déjà entré dans le giron du club. L’Américain a alors décidé de faire partir son prédécesseur du club qu’il dirigeait depuis 25 ans.

«On change d’entraîneur et je fais venir Laurent Blanc que je voulais faire venir depuis très longtemps. Et ça, John était moyennement favorable. Il a pris la décision de me faire partir et il arrêté de me payer ce qu’il me devait. Et c’est ce qui a fait croire qu’il y avait une question d’argent, alors que c’était une opposition sur la stratégie», tranche Jean-Michel Aulas, lequel est parti en conflit avec Textor.