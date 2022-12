Coupe du Monde 2022, Maroc : Achraf Hakimi, la métamorphose d'un Lion

La suite après cette publicité

«À Paris il y a des grands joueurs, comme ici, mais avec le Maroc, j'ai plus d'importance dans le jeu, je touche plus le ballon, ils me donnent l'importance d'être à l'aise. Au PSG, c'est très différent : parfois, tu cours et tu ne reçois pas le ballon. Ici, ils essaient de me trouver, ils savent à quel point je peux être important offensivement et défensivement. Ils me donnent beaucoup de confiance et j'essaie de le rendre». Ces mots d'Achraf Hakimi pour Marca, il y a quelques jours, apparaissaient comme une sorte de message passé subtilement à ses coéquipiers parisiens et à son entraîneur au PSG. Car le visage affiché par Achraf Hakimi depuis le début de la Coupe du monde avec le Maroc impressionne, mais n'étonne pas vraiment. Star dans son pays, l'ancien latéral droit du Real Madrid a un rôle très important en sélection et ses performances lors de la CAN 2021 l'avait déjà illustré. Il avait brillé et notamment inscrit deux sublimes coup francs, illustrant ainsi la qualité de son pied droit.

Lors de ce Mondial, Achraf Hakimi continue d'être un vrai cadre de son groupe. Même diminué avec une blessure à la cuisse, il enchaîne les performances XXL, notamment sur le plan défensif. Sur le plan offensif, il est souvent recherché et arrive à faire la différence par son explosivité et sa vitesse. Pour faire simple, avec le Maroc, lorsque Achraf Hakimi propose, il est fréquemment servi et cela fonctionne plutôt très bien. Depuis le début de la compétition, le jeu des Lions de l'Atlas penche logiquement de son côté, comme depuis qu'il est une star affirmée en club. Plus libre, plus décisif, il semble avoir nettement plus de responsabilités avec la tunique rouge et verte. Et il semble aussi totalement apprécier et assumer ce statut. En témoigne son sans froid au moment de réaliser la panenka décisive face à l'Espagne qui envoyait le Maroc en quarts de finale.

Un niveau impressionnant dans le secteur défensif

Mais au-delà de son rôle important dans le jeu de son équipe, Achraf Hakimi a aussi mis fin à une vieille légende urbaine qui circule sur lui depuis plusieurs années : son incapacité à jouer dans une défense à quatre. Souvent considéré comme un pur piston, l'ancien défenseur de Dortmund est souvent décrit comme un mauvais défenseur incapable d'être fiable dans un système à 4 défenseurs. Cette Coupe du Monde prouve tout le contraire. Depuis le début de la compétition, il est probablement le meilleur joueur à son poste. Les statistiques l'illustrent d'ailleurs puisqu'il est le défenseur ayant effectué le plus de tacles (18), et dans le top 10 des défenseurs ayant remporté le plus de duels depuis le début du Mondial. De quoi forcément faire peur aussi à ses adversaires.

«Nous savons tous que c'est un grand arrière latéral. L'un des meilleurs à son poste et c'est un joueur fantastique. Ce sera un très beau duel. J'espère le gagner», a d'ailleurs lancé Joao Felix en conférence de presse avant le quart de finale ce samedi à 16h. Justement, face au Portugal, Achraf Hakimi aura l'occasion de prouver encore une fois qu'il est ce qui se fait de mieux à son poste. Il aura du travail face à l'armada offensive XXL du Portugal qui espère également atteindre les demi-finales de la compétition. Le joueur du PSG pourra compter sur les (très) nombreux supporters marocains présents sur place pour l'épauler dans cette mission essentielle pour rêver d'une demi-finale historique pour le pays et le continent africain.