Kappa dévoilé le maillot third de la Tunisie pour le Mondial

Le maillot third de la Tunisie dévoilé par kappa

Kappa présente le troisième maillot qu'arboreront les Aigles de Cartage pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

La Tunisie aura l'embarras du choix pour la Coupe du monde au Qatar, qui débutera dans un peu plus d'un mois (20 novembre-18 décembre). Après avoir dévoilé ses deux maillots, l'équipementier italien kappa gâte les supporters des Aigles de Carthage avec une troisième tunique, présentée par Hannibal Mejbri (Manchester United), Dylan Bronn (Salernitana) et Montassar Talbi (FC Lorient).

Un hommage à Hannibal

Pour ce maillot third, Kappa a décidé de rappeler l'un des symboles de la Tunisie : l'olive. D'abord par la couleur principale, mais également par une branche d'olivier présente à l'intérieur du col, «comme symbole de victoire, force et de longévité et vient réaffirmer toute l’histoire du pays avec cet arbre si particulier», peut-on lire dans le communiqué.

Le pattern présent à l'avant de la tunique est similaire aux maillots domicile et extérieur, déjà dévoilés fin septembre par la société transalpine. Le motif ton sur ton représente l'armure d'Hannibal, retrouvée au début du XXe siècle et faisant honneur à l’un des guerriers emblématiques du pays : Hannibal Barca. Rajoutons à cela des finitions dorées à la fin des manches et au bas du maillot.

Une nouvelle gamme training

En plus du nouveau maillot, Kappa présente également une gamme complète dédiée aux Aigles de Carthage pour ce rendez-vous planétaire, «de la veste aux shorts, passant par les survêtements ou encore le coupe-vent», comme le précise l'équipementier italien.

Le maillot qui sera utilisé par les joueurs lors des échauffements rappelle bien évidemment le surnom de la sélection, avec des ailes aux plumes rouges, couleur principale du drapeau, dans un fond noir. Il sera porté avant les trois premières rencontres du groupe D face au Danemark, l'Australie et la France fin novembre.

Ce nouveau maillot de la Tunisie pour le Mondial 2022 sera très bientôt disponible sur FOOT.FR !