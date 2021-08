Puma dévoile sa nouvelle King Platinium

Et voici la nouvelle Puma King Platinium 21

Après la salve de maillots third des derniers jours, PUMA continue de frapper fort. La marque vient en effet de dévoiler sa nouvelle paire de crampons, un grand classique du genre que les aficionados reconnaîtront en un coup d'oeil.

«PUMA a lancé aujourd'hui le champion en titre du terrain, la toute nouvelle PUMA KING Platinum 21. La nouvelle KING Platinum réinvente le classique ultime avec deux éditions : une combinaison noir/blanc et une combinaison noir/rouge rendant hommage à l'emblématique look de la KING. Conçue pour un toucher et un contrôle ultimes, la KING Platinum est une chaussure digne des rois », explique PUMA dans son communiqué.

Voici les détails techniques de cette nouvelle paire de crampons. «La KING Platinum 21 est dotée de la toute nouvelle technologie KINGForm : une structure nervurée qui fusionne avec la tige en cuir ultra-douce dans les zones de contact clés pour offrir un toucher supérieur et une réactivité accrue. La nouvelle KING combine une semelle extérieure MoveKontrol Plate agressive pour une traction optimisée et un tout nouveau système Komfort spécialement conçu pour un confort de niveau supérieur avec un rembourrage anatomique ultra-doux et une languette tricotée pour un ajustement naturel.»

