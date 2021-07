JO, EdF : Florian Thauvin évoque sa complicité avec André-Pierre Gignac

Six ans après avoir joué ensemble sous les couleurs de l’Olympique de Marseille (2013-2015), André-Pierre Gignac et Florian Thauvin se sont retrouvés aux Tigres de Monterrey. En mai dernier, l’ancien Bastiais a décidé de quitter l’OM libre, afin de rejoindre le club mexicain et par la même occasion son ancien coéquipier. Avant cela, ils disputeront les JO avec l’équipe de France olympique. Dans une interview commune accordée à L'Équipe, Thauvin s’est exprimé sur la complicité qui lie les deux hommes.

« Ça ne se perd pas, je l'ai déjà vu à l'entraînement avec les Tigres. Quand on joue avec des grands joueurs, le football est tout de suite plus simple. On a vite repris nos repères. Ce n'est pas pour le flatter parce qu'il est là, mais j'ai été agréablement surpris par sa condition physique et son niveau. Il a 35 ans mon Dédé (il le prend dans ses bras) mais il est en pleine forme ! Je vais vous dire quelque chose que je ne lui ai pas dit mais que je pense sincèrement : Dédé est encore plus fort aujourd'hui que quand je l'ai connu à Marseille. (...) Il a plus de maturité, il est moins foufou sur le terrain. Je le trouve beaucoup plus fort et puissant physiquement, beaucoup plus affûté. J'ai retrouvé un grand joueur. »