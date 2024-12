West Ham - Liverpool : les compositions officielles

West Ham arrivera-t-il à faire tomber Liverpool ? Invaincus depuis quatre rencontres en Premier League, les Hammers reçoivent les leaders du championnat anglais à 18h15 au London Stadium. Les Reds, qui n’ont plus perdu toutes compétitions confondues depuis le 14 septembre dernier, peuvent conforter leur première place en gardant neuf points d’avance sur Arsenal et dix sur Chelsea, respectivement deuxième et troisième au classement. Mohamed Salah, meilleur buteur de PL avec 16 buts en 17 matches, tentera de surfer sur sa dynamique insolente pour guider les siens vers le succès. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h15.

Pour ce match, Julen Lopetegui aligne une défense à cinq dans un 5-4-1 avec Wan-Bissaka, Coufal, Mavropanos et Kilman et Emerson pour composer l’arrière-garde. Paqueta, Alvarez, Soler et Kudus évolueront dans l’entre-jeu tandis que Bowen sera seul en pointe. En face, Arne Slot aligne son habituel 4-2-3-1 avec une défense classique Alexander-Arnold-Gomez-Van Dijk-Robertson. Mac Allister et Gravenberch seront devant la défense tandis que Salah, Jones et Gakpo seront en soutien de Luis Diaz, seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

West Ham : Areola - Wan-Bissaka, Coufal, Mavropanos, Kilman, Emerson - Paqueta, Alvarez, Soler, Kudus - Bowen

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Jonez, Gakpo - Diaz