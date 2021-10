Red Star : Habib Beye poursuit son intérim

Écarté le 13 septembre dernier, Vincent Bordot n'est plus à la tête du Red Star et c'est Habib Beye, son adjoint, qui assure depuis l'intérim en attendant de trouver un candidat sérieux à la succession. Consultant pour le groupe Canal+ par ailleurs, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille passe actuellement son BEPF et ne dispose pas encore du diplôme nécessaire pour entraîner à ce niveau. De ce fait, il dispose d'un mois, au maximum, en tant qu'entraîneur principal. Ce délai dépassé, le Red Star s'exposera directement à des sanctions financières.

Candidat à la montée, le Red Star, actuellement 15ème et relégable, vit des débuts difficiles en championnat. Mais à 43 ans, le néo-tacticien, qui ne se voit pas encore prendre les reines d'une équipe en tant que numéro un, continuera malgré tout d'officier à la tête du Red Star pour la rencontre prévue face à Cholet, ce vendredi soir, dans le cadre de la neuvième journée de National. Après deux sorties réalisées à la tête des Verts, Habib Beye s'était distingué avec des choix forts sur le plan tactique malgré des résultats délicats avec une défaite face à Villefranche-sur-Saône à Bauer (0-1) et un match nul sur le terrain de Bastia-Borgo (2-2). Ce vendredi, il aura donc une nouvelle opportunité d'affirmer ses idées. Pour le Red Star, en revanche, le temps presse pour trouver un successeur digne de ce nom.