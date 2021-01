Coupe de France : le calendrier complet de la compétition dévoilé

Dans un contexte particulier lié à l'épidémie de coronavirus, la tenue de la Coupe de France 2021 a longtemps été menacée. Mais finalement, la FFF a décidé d'organiser cette compétition dans un format toutefois particulier comme elle l'a indiqué ce mardi dans un communiqué de presse publié sur son site officiel : «la Fédération Française de Football est heureuse de confirmer la participation des clubs amateurs à la 104ème édition de la Coupe de France. Le Ministère des Sports a en effet donné son accord pour que les tours de la Coupe de France qui concernent la voie des clubs « amateurs » puissent se dérouler. Les équipes de Métropole et d’outre-mer encore engagées dans la compétition sont ainsi autorisées à reprendre dès à présent les entraînements pour se préparer à la compétition dans le cadre d’un protocole sanitaire strict. Cette décision est le fruit d’une collaboration étroite et permanente avec les autorités gouvernementales depuis plusieurs semaines et la FFF se félicite de cette décision qui permet, à la fois, la continuité de l’activité sportive professionnelle pour les clubs de L1 et de L2 et le bon déroulement d’une compétition emblématique de l’unité du football français. La FFF précise que seuls les clubs amateurs engagés dans la Coupe de France 2020/2021 sont autorisés à reprendre les entraînements collectifs et la compétition à ce stade».

Puis elle a ajouté : «les tours de Coupe de la France qui concernent les clubs amateurs pourront ainsi se jouer à partir du samedi 30 et dimanche 31 janvier et selon le calendrier prévisionnel des différents tours à disputer (matches en retard du 5e, 6e, 7e, 8e jusqu’aux 32e de finale). Cette reprise sera encadrée par un protocole sanitaire strict et contraignant pour les clubs amateurs concernés mais il apparaît incontournable au regard du contexte sanitaire que nous connaissons. Il repose sur les principes suivants : tous les matches se dérouleront à huis clos, tous les matches seront fixés en début d’après-midi pour respecter le couvre-feu Tests PCR (2 à 3 jours avant le match) et antigénique (le jour du match) seront obligatoires». Enfin, la FFF a précisé : «considérant l’absence de dates disponibles dans un calendrier très contraint par la crise épidémique, aucun match ne serait reporté pour cause de COVID. Si une équipe se trouve dans l’incapacité de participer à la rencontre du fait de la mise à l’isolement de tout ou partie de son effectif ou pour défaut de tests, celle-ci sera éliminée par forfait».

Le calendrier des tours :

Voie des clubs amateurs :

Samedi 30 et dimanche 31 janvier : 6ème tour (3 matches du 5ème tour seront joués ce même week-end, les clubs concernés par la rencontre en retard du 6ème tour joueront ultérieurement leur match)

Samedi 6 et dimanche 7 février : 7ème tour

Samedi 13 et 14 février : 8ème tour

Samedi 20 et 21 février : 32ème de finale

Voie des clubs de Ligue 2 et Ligue 1 :

Mardi 19 et mercredi 20 janvier : 8ème tour

Mardi 9 et mercredi 10 février : 32ème de finale

Réunification clubs professionnels & clubs amateurs :