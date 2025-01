OL : la déception de Georges Mikautadze après le match nul face à Toulouse

Après le fade match nul face à Toulouse (0-0), Georges Mikautadze n’a pas caché sa déception. Au micro de DAZN, il a aussi rappelé les devoirs de lyonnais après le revers en 16e de finale de Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu.

«On s’est battus, on a montré un autre visage que mercredi. On a été dans les duels, on a gagné beaucoup de duels. Il nous a manqué cette dernière passe, ce dernier tir, ce dernier geste pour marquer un but ce soir. On n’a pas réussi à le faire. On a essayé de montrer un autre visage que mercredi dernier. Ce n’était pas facile aujourd’hui, on voulait renouer avec la victoire. On sait qu’on a fait une erreur en Coupe de France. On voulait gagner pour nous et pour les supporters qui sont venus nombreux. On va travailler pour», explique l’attaquant.