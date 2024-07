L’UEFA va étendre à toutes ses compétitons une nouveauté arbitrale testée à l’Euro

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’UEFA a annoncé que la règle visant à ce que les capitaines soient les seuls à pouvoir parler à l’arbitre, va être étendue à l’ensemble des compétitions organisées par l’instance à partir de la saison à venir. L’instance précise que cette nouveauté a été un «succès», ajoutant que la règle a été «comprise par les acteurs du jeu et saluée par l’opinion publique comme un progrès incontestable pour l’image du football».

La suite après cette publicité

«Le fair-play et le respect sont des valeurs que le football, le jeu le plus populaire au monde, doit véhiculer dans nos sociétés. Les joueurs qui ne respectent pas ces instructions et qui s’approchent des arbitres pour manifester leur désaccord ou agir de manière irrespectueuse sont avertis», a poursuivi l’instance européenne.