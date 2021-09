Nice-OM : match gelé ?

Les conséquences de la désastreuse soirée du 22 août ne sont pas encore connues, mais ne vont pas tarder à l'être. La commission de discipline de la LFP va devoir trancher sur le sort réservé au match, arrêté à la 75e minute après des jets de bouteille de la part des supporters niçois qui ont fait dégénérer la situation.

La rencontre n'a jamais repris, quid du score final et des points attribués ? Nice menait 1-0 et espère bénéficier des 3 points. De son côté, l'OM croit en une décision favorable de la part de la commission et donc 3 points de plus. Mais selon L'Equipe, l'une des solutions envisagées serait purement et simplement le gel de la rencontre : aucun point attribué.