Barrages L2/National : Clermont prend une option sur le maintien

3e de National, Boulogne recevait Clermont, 16e de Ligue 2 à l’issue de la saison, pour ce barrage aller. Après avoir manqué la montée directe de peu, les locaux démarraient bien cette soirée jusqu’à ce que Epailly récompense cette entame de rencontre (23e). Fort de cet avantage, les troupes de Fabien Dagneaux tentaient de prendre une plus large avance mais c’est finalement Clermont qui égalisait par Diop (31e).

Global 45 Possession 55 82 Passes réussies 86

Ce but avait le don de définitivement lancer l’ancien pensionnaire de Ligue 1. Avant la pause, Diedhiou fracassait la barre (45e) et montrait la voie pour la seconde période. Après des débats plus équilibrés, ce sont bien les Auvergnats qui prenaient un avantage définitif par Koré (79e) puis Diedhiou (85e). Avec ce succès 3-1 à Boulogne, Clermont prend une sérieuse option sur son maintien en Ligue 2. Il faudra confirmer à domicile dimanche prochain.