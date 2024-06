Équipe de France : Didier Deschamps ne sait plus quoi faire avec Kylian Mbappé

Depuis le début de l’Euro, Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Il faut dire qu’il connait des derniers jours agités. La faute d’abord à cette fracture du nez et à cette course contre-la-montre pour lui permettre de ne pas être forfait pour l’Euro 2024 et de jouer avec un masque. Voilà pour l’extra-sportif. Pour le reste, le nouveau buteur du Real Madrid fait aussi parler pour ses performances sur le terrain. Depuis le début de la compétition, et même plus globalement depuis quelques mois, Kylian Mbappé semble perturbé et ne semble pas réellement à son meilleur niveau.

La suite après cette publicité

Pourtant, Didier Deschamps a tout essayé pour le mettre dans les meilleures conditions alors que la question de son véritable poste se pose toujours. Et à en croire les informations du Parisien, pour la première fois depuis très longtemps, le sélectionneur des Bleus hésite avec Kylian Mbappé et son positionnement. D’ordinaire, l’ancienne star du PSG évoluait sur le côté gauche avec Olivier Giroud en pointe. Mais depuis plusieurs mois, DD a décidé de faire confiance à Marcus Thuram en attaque avec pour objectif de permettre à Kylian Mbappé de se recentrer en plein match. Cette tactique avait aussi pour but de soulager défensivement un couloir gauche délaissé par Mbappé lorsqu’il fallait défendre.

À lire

EdF : Marcus Thuram et Olivier Giroud s’offrent un triplé

Didier Deschamps n’était pas fan de l’utilisation de Mbappé au PSG

Mais force est de constater que depuis cette nouvelle tactique, ni Kylian Mbappé ni Marcus Thuram ne font l’unanimité. Preuve de son indécision, Didier Deschamps a tenté d’installer en numéro 9 le Bondynois face à la Pologne avec Bradley Barcola sur le couloir gauche. Une composition inédite pour lui qui n’avait jamais officiellement installé en tant que pur 9 son joueur. Face aux Polonais, l’animation offensive ressemblait finalement à ce que proposait Luis Enrique cette saison avec le PSG et le duo Mbappé-Barcola. Et preuve encore une fois que Didier Deschamps semble un peu perdu, selon les indiscrétions du quotidien régional, il jugeait la tactique offensive parisienne (Barcola à gauche, Mbappé seul en pointe) peu pertinente cette saison.

La suite après cette publicité

Où doit jouer Kylian Mbappé avec l'équipe de France ? Sur le côté gauche Dans l'axe En deuxième attaquant dans un 4-4-2 Sur le côté droit Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Il estimait que Kylian Mbappé aimait tout sauf se retrouver au milieu des défenseurs adverses et préférait plutôt profiter des espaces que les créer. Mais pourtant, c’est bien dans ce dispositif que Didier Deschamps semble vouloir miser sur les prochaines rencontres puisque Bradley Barcola a fait ses preuves sur sa seule titularisation. Et avec un Marcus Thuram qui peine à faire l’unanimité même s’il soulage clairement l’équipe défensivement, Didier Deschamps va devoir se creuser la tête sur les prochains matches. Alors Mbappé plutôt à gauche ou dans l’axe ? Didier Deschamps devra trancher et espérer faire le bon choix. Car le huitième de finale face à la Belgique arrive déjà lundi.