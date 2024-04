Christophe Galtier va retrouver un poste prestigieux en Europe, les clubs anglais menacent de boycotter la FA Cup

Milan cherche son nouvel entraîneur

La Gazzetta Dello Sport ouvre son édition du jour sur l’avenir de Stefano Pioli à l’AC Milan. Le club a tranché : à la fin de la saison, il quitte le club. Une victoire dans le derby milanais, ce week-end, ne changera rien à cette décision. En attendant, la phase d’étude du nouvel entraîneur a déjà largement commencé. L’AC Milan cherche un entraîneur qui a une expérience européenne, avec un jeu reconnaissable, capable de travailler avec des jeunes joueurs. Les dirigeants se sont déjà renseignés ces derniers mois sur deux candidats : Julen Lopetegui et Paulo Fonseca. Il y aurait déjà eu des entretiens téléphoniques avec les deux hommes. À en croire les informations du journal au papier rose, Marcelo Gallardo et Christophe Galtier font aussi partie des options envisagées par le board milanais. Le propriétaire américain, Gerry Cardinale, fait confiance à Zlatan Ibrahimovic pour prendre la décision finale.

Les clubs anglais veulent se retirer de la FA Cup

On mélange politique et football en Angleterre ce samedi matin. Des clubs anglais menacent de boycotter la FA Cup la saison prochaine. Ils veulent protester contre la suppression des matches à rejouer exigée par le gouvernement britannique et la FA. En FA Cup, quand un match se termine sur un score nul, il est à rejouer, et ces matches en particulier ont toujours été une source de revenus importante pour les petits clubs au fil des années. Sauf que ce sont eux qui veulent massivement se retirer de cette illustre compétition, et pas les clubs de Premier League. L’EFL a menacé de demander une compensation pour la perte des matches à rejouer et la FA a déclaré vendredi qu’elle comprenait les préoccupations exprimées. Pour rappel, la FA Cup est la plus ancienne compétition créée de ce sport.

Nacho se prépare à dire au revoir aux Madrilènes

Dans Marca, c’est Nacho qui fait couler beaucoup d’encre. Le joueur veut quitter le Real Madrid en fin de saison et se sent prêt à relever un autre défi dans sa carrière et il pourrait être à l’étranger. Désireux de ne pas continuer dans un autre club espagnol, Nacho est déjà courtisé par plusieurs équipes européennes, notamment l’Inter Milan, qui adore enrôler des joueurs expérimentés en fin de contrat. Sa destination préférée en ce moment serait de jouer en MLS d’après Marca.